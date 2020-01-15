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    Гончарук написав заяву про відставку - Telegram-канал

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    Битва за крісло прем'єра йде вже давно - Гончарук написав заяву про відставку - Telegram-канал
    Битва за крісло прем'єра йде вже давно

    Сьогодні в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті Гончарука, де обговорювався Зеленський

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку

    Про це повідомляє Telegram-канал «Легитимный» з посиланням на джерело в Офісі президента.

    «Наше джерело в Офісі президента повідомляє, що прем'єрміністр Гончарук написав заяву про відставку. Президент може підписати її в будь-яку хвилину. Джерело доповнює, що сьогодні цього не станеться. Всі будуть чекати продовження «зливу» прослушки обговорення Гончаруком президента і державних справ. Наше джерело повідомляє, що в Кабміні була прослушка, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати.

    Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер у тому, хто злив його. Битва за крісло прем'єра йде вже давно, а зараз цей кейс дуже актуальний», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

    відставка скандал президент уряд Олексій Гончарук прослушка
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