Гончарук написав заяву про відставку - Telegram-канал



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Битва за крісло прем'єра йде вже давно

Сьогодні в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті Гончарука, де обговорювався Зеленський

Прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку

Про це повідомляє Telegram-канал «Легитимный» з посиланням на джерело в Офісі президента.

«Наше джерело в Офісі президента повідомляє, що прем'єрміністр Гончарук написав заяву про відставку. Президент може підписати її в будь-яку хвилину. Джерело доповнює, що сьогодні цього не станеться. Всі будуть чекати продовження «зливу» прослушки обговорення Гончаруком президента і державних справ. Наше джерело повідомляє, що в Кабміні була прослушка, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати.

Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер у тому, хто злив його. Битва за крісло прем'єра йде вже давно, а зараз цей кейс дуже актуальний», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.