Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж



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У МЗС поінформували, що постійно взаємодіють з органами виконавчої влади України щодо можливості надати Австралії гуманітарну допомогу

Уряду Австралії заявив про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж

Уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Про це розповіли в пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що офіційні представники уряду Австралії заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. «Мова йде, зокрема, про ресурси для надання допомоги потерпілим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм з підвищення протипожежної безпеки», - йдеться у повідомленні.

У МЗС також поінформували, що постійно взаємодіють з органами виконавчої влади України щодо можливості надати Австралії гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд готовий відправити до Австралії близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС.

Зазначимо, вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем через глобальне потепління. В результаті стихійного лиха загинули 25 осіб, вогнем знищено понад 8 млн гектарів лісу.

Як повідомлялося, Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи.

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж.

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