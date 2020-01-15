«У Зеленського - примітивне розуміння економічних процесів». Опубліковане відверте зізнання прем‘єра Гончарука



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

«Поки у нас не буде у президента в голові відповіді - у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хрєнь на тему облігацій»

Ввечері 15 січня в соцмережах бурхливо обговорюють аудіо, де прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.Аудіозапис оприлюднено в Youtube.У підписі до аудіозапису зазначено: «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до «тупого президента Зеленського». Сам канал створений сьогодні, 15 січня.

На аудіо голоси, приписувані Гончаруку, Рожковій і Маркаровій, міркують про те як обґрунтувати Зеленському зміцнення гривні. Вони говорять російською мовою і голос, який схожий на голос Гончарука сказав, що у президента примітивне уявлення про економіку.

«Ну і починає мені казати: Олексій, я приїжджаю в обмінник. Що ж це таке? Хлопці, питання очікуване. Вони кажуть: у нас не легко. Більш того, на середу президент просить нараду з питань економічної політики. Поясніть мені: якщо ми курс зміцнюємо ... добре. Поясніть мені за рахунок чого. Відповідь на питання у нього, говорить: «усі барани». Краща комісія в місті якось там. Сидять, працюють і значить, є там розуміння, що все добре. Може комісія зібратися. Вона дуже сприятлива. Він каже: «Льоша, перестань мені морочити голову». Можете мені нормально пояснити: у нас дірка в бюджеті 50 мільярдів? І як? Буде у нас ще 100 мільярдів діра в бюджеті», - розповідає голос, який приписують Гончаруку.

Прем'єр нібито розповідає, що у Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів.

«Ідея в тому, що корупціонери в тому сенсі, що Маркарова і Ротшильди просто заробляють гроші - це перший страх. Другий страх- це все гроші Петра Порошенка. Тут важливо показати головну річ. Все інше не має відношення. У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Є платіжний баланс. А вони насильно зміцнили. Він шукає відповідь на це питання. А у нього немає відповіді на це питання», - продовжив голос, який приписують Гончаруку.

Також прем'єр нібито розповідає колегам, що потрібно пояснити президенту.

«Йому потрібно пояснити наступне: на початку року населення не вірило в гривню. Це фактор нестабільності. Все розгойдували. Тому гривня була слабшою, ніж повинна бути. Але це я зараз фантазую. Потім, після виборів все розповідали, що гривня бахне, буде за 50 і так далі. Тому що гривня зробила? Вона спочатку повернулася до того стану, в якому повинна бути економічно. А потім вона почала ще сильнішати. Люди побачили парламент сильний – молодий, далі гривня зміцнюється. Люди почали бачити, що страхи, які були перед виборами, не підтверджуються, а навпаки. Потім новий сильний президент бла-бла-бла ... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цієї відповіді. Треба показувати, і треба, щоб виглядало. Будемо говорити дуже реалістично. Чесно. Тому що поки у нас не буде у президента в голові відповіді на це питання - у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман. Це перше. Друге. Нам треба показати, що ресурси стали дешевшими», - говорить голос, який приписують Гончаруку.

Крім того, сам він також зазначив, що не дуже добре розбирається в економіці.

«Я повний профан в економіці. Але що я розумію - є дві економічні теорії - монетарна та кейнсіанська. Але дуже прості речі. Перше. Ти йдеш по шляху здешевлення ресурсів або ти йдеш друкувати гроші і як би розвивати економіку. Якщо ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів - то твоя стратегія в тому, щоб інфляція знижувалася. І треба показати, що дивіться, в західних країнах люди заробляють по 2% кредити. Все інше на грошах спекулятивних, тому економіка там росте. Чи не падає», - сказав голос, який приписують Гончаруку .