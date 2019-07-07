Правозахисники закликали Могеріні до «важливих кроків» задля звільнення українських політв’язнів



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Правозахисники закликають об'єднану Європу вплинути на Росію задля звільнення українських політв'язнів з тюрем РФ

Перед самітом Україна-ЄС учасники глобальної акції SaveOlegSentsov просять Європу вплинути на Росію

Учасники глобальної акції SaveOlegSentsov напередодні саміту Україна-Європейський Союз, що відкривається у Києві 8 липня, підготували звернення до віце-президента Європейської комісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, в якому просять реальних дій для вирішення проблеми незаконно утримуваних Росією громадян України. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова правління «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.



Вона оприлюднила проект звернення, що є відкритим для підписання громадськими організаціями за посиланням tinyurl.com. «Вкотре звертаємося до ЄС із тим, щоб вони зробили ряд важливих кроків - призначили представника по окупованим українським територіям Криму та Донбасу, започаткували постійний моніторинг судових засідань над політв'язнями, відправили незалежні місії лікарів, ухвалили європейський аналог акту Магнітського тощо», - зазначила Матвійчук.

У документі йдеться про те, що 13 липня буде день народження українського режисера Олега Сенцова, який минулого року отримав премію Європейського парламенту імені А.Д. Сахарова. «Вже шостий рік він зустрічатиме його в колонії на крайній півночі Російської Федерації. Попри очевидну абсурдність звинувачень, численні вимоги міжнародних організацій, публічні звернення керівництва різних країн та потужну кампанію підтримки нічого не змінюється на краще», – йдеться у зверненні.

«Кількість ув’язнених за політичними мотивами громадян України в Росії та окупованому Криму перевалила за сотню. На окупованому Донбасі продовжується практика викрадення та катування людей. Всупереч Мінським домовленостям полонені на сході вже більше чотирьох років чекають на звільнення», - повідомляється в документі.