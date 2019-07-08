У Києві пройде 21-й саміт Україна – Європейський Союз



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Церемонія зустрічі гостей саміту розпочнеться о 14 годині у Маріїнському палаці

У понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Церемонія зустрічі гостей саміту розпочнеться о 14 годині у Маріїнському палаці.

На 16:15 запланована зустріч президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Дональда Туска та президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з представниками ЗМІ.

Як відомо, на саміті лідери ЄС обговорять з офіційним Києвом взаємини і наступні кроки до асоціації Україна - ЄС. Також вони збираються поговорити про прогрес України у реформах, особливо в боротьбі з корупцією, енергетиці, управлінні та забезпеченні верховенства права.

П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність.

Напередодні Зеленський і Туск відвідали Станицю Луганську.