Порошенко розказав, чого очікує від саміту Україна-ЄС



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 8 липня

П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність. Про це він заявив під час виступу перед прихильниками в Івано-Франківську, повідомляє прес-служба його партії.

«Спираючись на п’ятирічний досвід зближення з Євросоюзом, ми очікуємо надзвичайно важливих рішень від саміту Україна-ЄС. Не марнуйте час - це звернення і до президента Зеленського, і до наших європейських партнерів. Дивіться поза горизонт, думайте стратегічно», - зазначив Порошенко.

Порошенко також закликав до розвитку співпраці, створення енергетичного, митного, шенгенського союзів.

«Давайте робити енергетичний союз із Європою, і тоді газ буде куплятися на кордоні України. Давайте дігітальний союз – це унікальний цифровий менеджмент, і по безвізу наші люди, які будуть їздити в Європу, не будуть платити за роумінг – це буде чесно. Давайте робити митний союз... Давайте робити шенгенський союз – у нас зараз вже є безвіз, але в українців узагалі не треба паспорти перевіряти. Чому? Бо ми є європейці - і це реально зробити», - сказав він.



«Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, не повинен стати «змарнованим часом» і перетворитись на протокольну формальність. Його результатами повинно стати поглиблення інтеграції і двосторонньої співпраці між нашою державою та Євросоюзом», - додав Порошенко.

Нагадаємо, 8 липня 2019 року в Києві відбудеться 21-й саміт Україна - ЄС - двосторонній захід найвищого політичного рівня між Україною та ЄС.

Перед самітом, 7 липня, Зеленський відвідає Станицю Луганську разом із президентом Європейської ради.