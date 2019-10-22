Зустріч Порошенка з новим послом Великої Британії: про що говорили
Мелінда Сіммонс запевнила, що її діяльність як посла Великої Британії в Україні буде спрямована на сприяння висхідного демократичного розвитку України
Окрему увагу Порошенко звернув на перспективи візової лібералізації між Україною та Великою Британією
П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.
Про це повідомляє пресслужба політсили.
Зазначається, що сторони обговорили питання відсічі триваючій агресії Кремля проти України та відзначили важливість зміцнення міжнародної єдності і солідарності з нашою державою. Порошенко нагадав, що Велика Британія залишається гарантом суверенітету і територіальної цілісності України, як сторона Будапештського меморандуму.
Відбувся обмін думками щодо Саміту НАТО в Лондоні. У цьому контексті Порошенко наголосив на потребі початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
Окрему увагу Порошенко звернув на перспективи візової лібералізації між Україною та Великою Британією, а також необхідність укладення відповідної двосторонньої угоди у зв’язку з виходом Британії з ЄС.
Обговорено законотворчу діяльність Верховної Ради та наголошено на важливості забезпечення розумного балансу між швидкістю і якістю законопроектів.
Мелінда Сіммонс запевнила, що її діяльність як посла Великої Британії в Україні буде спрямована на сприяння висхідного демократичного розвитку України, забезпечення миру і добробуту в нашій країні. Вона наголосила, що незалежно від Брекзіту Велика Британія залишатиметься потужним партнером України.