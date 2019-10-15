Порошенко запевняє, що не має амбіцій щодо жодних посад



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«У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну», – наголосив Порошенко

Порошенко заявив, що зробить для України все, що в його силах

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що посади його не цікавлять – але він буде робити все, аби захистити Україну та її інтереси.

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Прямому каналу.

«Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади», – заявив політик.

«Жодні посади Порошенка не цікавлять. У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна має продовжувати реформи та отримати План дій щодо членства в НАТО. Однак, за його словами, нині українська влада не робить кроків вперед у цьому напрямку.