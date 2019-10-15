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    Політика

    Порошенко запевняє, що не має амбіцій щодо жодних посад

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    <p>&laquo;У мене є абсолютно чітка мотивація &ndash; захистити Україну&raquo;, &ndash; наголосив Порошенко</p> - Порошенко запевняє, що не має амбіцій щодо жодних посад

    «У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну», – наголосив Порошенко

    Порошенко заявив, що зробить для України все, що в його силах

    П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що посади його не цікавлять – але він буде робити все, аби захистити Україну та її інтереси.

    Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Прямому каналу.

    «Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади», – заявив політик.

    «Жодні посади Порошенка не цікавлять. У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах», – наголосив Порошенко.

    Нагадаємо, Порошенко заявив, що Україна має продовжувати реформи та отримати План дій щодо членства в НАТО. Однак, за його словами, нині українська влада не робить кроків вперед у цьому напрямку.

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