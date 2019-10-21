Історія з Рамзаном Кадировим довела, що «Квартал» вміє вибачатися, коли захоче, - Порошенко



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Петро Порошенко

Петро Порошенко: У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік

Історія з Рамзаном Кадировим довела, що «Квартал» вміє вибачатися, коли захоче. Про це написав п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook, коментуючи номер «95 кварталу» номер про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

«У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік», - зазначив Порошенко.

За його словами, оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі, можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт.

«Але хор - це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу. Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери «95-го Кварталу» та каналу «1+1» мали би вибачитися - перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтарєвою», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у 2014 році тодішній керівник кварталу, а нині – президент Володимир Зеленський підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі «Студії Квартал 95». У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав. Як з'ясувалося, оригінал відео записали під час мусульманської молитви. Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. «Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами незалежно від прізвища, тому я сказав «вибачте», перед усім мусульманським народом. Над такими речами не жартують, ніхто не хотів сказати ніякої гидоти», - прокоментував тоді Зеленський актор.

Зазначимо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої. Автори «Кварталу» наголосили, що саме політики, їхні дії та наслідки цих дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Як повідомляв «Главком», на 2018 рік у хор Верьовки налічував 155 людей, а держпідтримка становила 47 млн 779 грн.

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