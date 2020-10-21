Під Києвом зловмисники хотіли викрасти доньку відомої блогерки



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Під Києвом зловмисники хотіли викрасти доньку відомої блогерки Фото: Нацполіція

За дитину зловмисники хотіли вимагати $200 тисяч викупу

На Київщині поліції вдалося попередити викрадення доньки блогерки Альони Лоран. .

Про це повідомляє Національна поліція.

Поліцейські дізналися, що група зловмисників планує викрасти дитину відомої блогерки, а потім вимагати в неї 200 тисяч доларів викупу. Вони також орендували будинок, де планували утримувати викрадену дитину.

Правоохоронці повідомили батьків про заплановане викрадення та ініціювали його.Членів угруповання затримали під час передачі коштів.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про підготовку до викрадення людини та підготовку до розбійного нападу. Проводиться досудове розслідування.

Блогерка Альона Лоран у своєму Instagram підтвердила, що планувалося викрадення її дитини, але додала, що їй заборонили «казати будь-які подробиці».

Пізніше вона все ж таки розповіла подробиці — за їхньою родиною злочинці слідкували з 4 серпня, вони знали маршрут, яким ходить няня. За її словами, злочинцем виявився її сусід, з яким у неї не було ніяких конфліктів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алена Лоран (@alyona__loran) 21 Жов 2020 р. о 9:59 PDT

Альона Лоран (справжнє ім'я Альона Дюрцька) — 31-річна українська телеведуча, яка працювала на інтернет-телебаченні SEE.UA. Відома своєю участю в різних телешоу.