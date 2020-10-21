Житель Івано-Франківщини через суд вимагає заборонити Зеленському проводити опитування



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Житель Івано-Франківщини через суд вимагає заборонити Зеленському проводити опитування

Позивач просить суд визнати оголошення Зеленського про п’ять питань, які поставлять виборцям 25 жовтня, протиправним

Окружний адміністративний суд отримав позов через анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування.

Про це йдеться в повідомленні суду.

За заявою ОАСК, позивач – житель Івано-Франківської області – попросив суд визнати оголошення Зеленського про п’ять питань, які поставлять виборцям 25 жовтня, протиправним.

«Серед інших вимог вказаного позову – зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року», – йдеться в заяві.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.