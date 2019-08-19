«Зважуйте кожне слово»: Супрун відповіла Разумкову на критику медреформи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Супрун пояснила Разумкову, що стан лікарень в Василькові - це не наслідок реформи, а причина

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун відповіла главі партії «Слуга народу» Дмитру Разумкову, який розкритикував медреформу.

Про це Супрун написала в Facebook.

Нещодавно Разумков в інтерв'ю сказав: «Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це, очевидно, не те, чого хочуть люди. Я не бачу помітних результатів цієї реформи».

Супрун на це відповіла, що стан лікарень в Василькові - це не наслідок реформи, а причина.

«Така оцінка ситуації в лікарнях багато говорить про обізнаність спікера щодо того, які є етапи трансформації системи охорони здоров’я, та на яких рівнях вона вже розпочалась, а де ще ні», - заявила Супрун.

За її словами, в квітні минулого року почалася трансформація первинної медичної допомоги. У 2019 триває підготовка до старту трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік і лікарень (в тому числі у Василькові).

«Лише з 2020 року системні зміни розпочнуться на рівні поліклінік та лікарень по всій країні (у тому числі і в закладах Василькова)», - пояснила глава МОЗ.

Супрун також нагадала Разумкову, що посада голови у Верховній Раді України є дуже відповідальною та потребує здатності добре орієнтуватись у всіх сферах життя нашої країни.

«Зокрема зважувати кожне слово, яке використовуєш, особливо публічно», - додала вона.

Нагадаємо, 11 серпня Уляна Супрун мала зустріч із президентомВолодимиром Зеленський та «людьми з Офісу президента». «Ми в загальному обговорювали ідею, щоб трансформація (медицини. - ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала», - розповіла Супрун.

В «Слузі народу» на посаду міністра охорони здоров’я розглядали кандидатуру свого депутата Михайла Радуцького. Після зустрічі Супрун з Зеленським Радуцький заявив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я, попри бажання президента, а хоче працювати в профільному комітеті Верховної Ради.