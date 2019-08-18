Разумков назвав позитив в роботі Супрун



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Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дмитро Разумков бачить позитив в діяльності Супрун тільки в змінах в закупівлі медичних препаратів

Майбутній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у багатьох питаннях не підтримує Уляну Супрун, при цьому підкреслює позитив зміни процедури закупівлі медпрепаратів.

Таку думку висловив лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю «Новому времени».

«У багатьох питаннях — ні. А в усьому іншому (крім змін в медзакупівлях – Ред.)… Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це, очевидно, не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи», - заявив новообраний депутат від «Слуги народу».

Серед завершених реформ, які б він хотів б побачити підсумком своєї роботи в парламенті, Разумков назвав «велику політичну реформу, яка містить багато компонентів і антикорупцію зокрема», освітня і медична реформи, перебігом яких він незадоволений.

Нагадаємо, 11 серпня Уляна Супрун мала зустріч із президентомВолодимиром Зеленський та «людьми з Офісу президента». «Ми в загальному обговорювали ідею, щоб трансформація (медицини. - ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала», - розповіла Супрун.

В «Слузі народу» на посаду міністра охорони здоров’я розглядали кандидатуру свого депутата Михайла Радуцького. Після зустрічі Супрун з Зеленським Радуцький заявив, що не хоче бути міністром охорони здоров’я, попри бажання президента, а хоче працювати в профільному комітеті Верховної Ради.