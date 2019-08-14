Супрун сказала, що на зустрічі з Зеленським не обговорювала свою роботу в новому уряді



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Супрун зауважила, що зустріч з президентом відбулася цієї неділі, 11 серпня

З Зеленським та представниками Офісу президента говорили про продовження реформи у медицині, - очільниця МОЗ

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським не обговорювала свою роботу на посаді міністра охорони здоров'я в новому уряді.

Про це вона сказала сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

За словами Супрун, із Зеленським та представниками Офісу президента говорили про продовження реформи у медицині.

«Була зустріч із президентом, з людьми з Офісу президента. Але ми в загальному обговорювали ідею, щоб трансформація (медицини. - ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала», - зазначила очільниця МОЗ.

Супрун зауважила, що зустріч з президентом відбулася цієї неділі, 11 серпня.

Стосовно її роботи в новому уряді в.о. голови МОЗ зазначила:

«Щодо нового уряду - я думаю, що це питання до представників Офісу президента і партії «Слуга народу», бо вони ті, хто формує новий уряд».