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    Суспільство

    Супрун сказала, що на зустрічі з Зеленським не обговорювала свою роботу в новому уряді

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    Супрун зауважила, що зустріч з президентом відбулася цієї неділі, 11 серпня - Супрун сказала, що на зустрічі з Зеленським не обговорювала свою роботу в новому уряді
    Супрун зауважила, що зустріч з президентом відбулася цієї неділі, 11 серпня

    З Зеленським та представниками Офісу президента говорили про продовження реформи у медицині, - очільниця МОЗ

    Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським не обговорювала свою роботу на посаді міністра охорони здоров'я в новому уряді.

    Про це вона сказала сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

    За словами Супрун, із Зеленським та представниками Офісу президента говорили про продовження реформи у медицині.

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    «Була зустріч із президентом, з людьми з Офісу президента. Але ми в загальному обговорювали ідею, щоб трансформація (медицини. - ред.) тривала далі. І це найважливіше. Це в більшості своїй - зміст наших розмов: що треба робити, щоб вона далі тривала», - зазначила очільниця МОЗ.

    Супрун зауважила, що зустріч з президентом відбулася цієї неділі, 11 серпня.

    Стосовно її роботи в новому уряді в.о. голови МОЗ зазначила:

     «Щодо нового уряду - я думаю, що це питання до представників Офісу президента і партії «Слуга народу», бо вони ті, хто формує новий уряд».

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