Кандидат на посаду очільника МОЗ хоче працювати у Раді



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Радник президента також пропонує призначити на посаду голови МОЗ Олександра Квіташвілі, який очолював відомство у 2014-2016 роках

Радуцький наголосив, що вважає свою кандидатуру не найкращою, бо МОЗ потрібен менеджер, а не стратег

Радник президента України Михайло Радуцький не хоче бути міністром охорони здоров’я, попри бажання президента Володимира Зеленського, а хоче працювати в профільному комітеті Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Радуцький наголосив, що вважає свою кандидатуру не найкращою, бо МОЗ потрібен менеджер, а не стратег.

На запитання, чи буде він міністром охорони здоров’я, Радуцький відповів: «Ні. Як мінімум я не хочу. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я повинен бути… до речі президент навпаки вважає, що я повинен бути (міністром — ред.), ми постійно ведемо дискусію щодо цього, і я йому сказав, що все ж таки як стратег я більше користі принесу в комітеті (Верховної Ради — ред.) з охорони здоров’я», — сказав він.

Радник президента також пропонує призначити на посаду голови МОЗ Олександра Квіташвілі, який очолював відомство у 2014-2016 роках.

«Давайте об’єктивно: його запросив Петро Порошенко і він же його потім знищував та не давав працювати. Але ця людина має досвід реформ в одній країні (Грузії — ред.). Я вже знаю другу країну, де він проводить реформу як консультант. Це азіатська країна, неважливо (яка саме — ред.). Він зараз консультант у Секторі Газа. Це людина з божевільним досвідом, людина, яка чітко знає матеріал», — зазначив він.

Водночас Радуцький бачить одну проблему для призначення Квіташвілі на посаду очільника МОЗ. На його думку, Порошенко «нівелював» ідею іноземців у владі, тому навряд Квіташвілі знову стане міністром в українському уряді.

Це вже не перший раз, коли Радуцький спростовує повідомлення про своє призначення міністром охорони здоров'я.

Нагадаємо, Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу». Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський призначив Радуцького своїм радником.

В одному з інтерв’ю, Радуцький заявив що існують особливості лікування «у представників різних рас». В очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.