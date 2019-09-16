Звільнені бранці Кремля отримали нові паспорти замість втрачених



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Бранцям Кремля, які повернулися до України, видали нові документи замість втрачених Фото: Державна міграційна служба України

Процес оформлення паспортних документів був оперативним завдяки сприяння Державної податкової служби

Військові моряки та політв'язні, які втратили свої документи під час перебування у полоні або тримання в ув'язненні на території Російської Федерації, уже отримали нові паспорти громадянина України у формі ID-картки та паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Про це 16 вересня повідомляє Державна міграційна служба України.

«Для зручності та оперативності оформлення нових документів ДМС організувала за допомогою Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» виїзд мобільного пункту до місць, де звільнені українці перебувають на лікуванні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що процес оформлення паспортних документів був оперативним завдяки сприяння Державної податкової служби України, яка допомогла звільненим українцям отримати реєстраційні номери облікової картки платника податків (РНОКПП).

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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