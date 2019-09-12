Звільнений з полону Панов розповів про єдиний аргумент російського суду



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Політв’язень Артур Панов

У Панова єдина була вимога - щоб мене екстрадували в Україну

Політв’язень Артур Панов, звільнений 7 вересня з російського полону, перебуваючи в СІЗО чотири рази оголошував голодування.

Про це Артур Панов розповів в інтерв’ю Громадському.

«У мене єдина була вимога - щоб мене екстрадували в Україну. Якщо ви мене хочете в судовий процес, давайте це зробимо так, щоб це було об'єктивно. Поки я перебуваю на території Російської Федерації, ні про яку об'єктивність не може йти мови», - пояснив свою позицію Панов.

Він також розповів, що намагався обґрунтувати свої дії, посилаючись на міжнародні конвенції.

«Зокрема це Женевська конвенція щодо військовополонених. Може, це було і недоречно, але я виходив з того, що стосовно української держави відбувається агресія з боку Російської Федерації, і це підтверджує і Європарламент, і Державний департамент США, це підтверджує і сама Україна», - заявив Панов.

Водночас, за його словами, єдиним аргументом судді було те, що його судить «не трибунал, а Північно-Кавказький окружний суд за російським законодавством».

«Можете розпинатися про Женевські конвенції військовополонених, а ми вас судимо за національним законодавством», - навів Панов слова судді.

Але при цьому, наголосив він, зовсім не враховувалося, що національне законодавство має ґрунтуватися саме на міжнародних конвенціях.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.