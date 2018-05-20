З’явились перші наслідки затоплення бойовиками «ядерної» шахти: моторошні фото

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Воду перестали викачувати із шахти і шахтний ставок пересох

Внаслідок зупинки бойовиками процесу відкачування води з шахти «Юнком» пересох шахтний ставок. Про це повідомив блогер Денис Казанський, який оприлюднив відповідні фото.

«Шахтний ставок, в якій раніше викачували підземні води, пересох всього за місяць. Це означає, що тепер вода в виробках. Розмиває радіоактивну породу, заражену в ході ядерних випробувань 1979 року», - написав у Facebook він.

«Де і як це в подальшому проявиться, в які струмки і колодязі потраплять потім підземні води з частинками радіоактивного ґрунту – невідомо», - зауважив також блогер.

Нагадаємо, міністр екології України заявив, що затоплення шахти «Юнком» на Донбасі може стати новим Чорнобилем, і не є нічим іншим, як тероризмом і шантажем.

Як відомо, Державний департамент США стурбований планами окупантів затопити шахту «Юнком», де СРСР проводив ядерне випробування.

Раніше в ОБСЄ заявили, що бойовики терористичної організації «ДНР» збираються затопити шахту Юнком в населеному пункті Бунге, за 43 кілометри від окупованого Донецька.

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