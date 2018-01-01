З’явилися подробиці смертельної стрілянини в американській школі

Вогонь по школярах відкрив 15-річний хлопець

Вогнепальну зброю приніс до школи та відкрив вогонь з неї у старшій школі в штаті Кентуккі 15-річний хлопець, убивши принаймні двох старшокласників. Про це повідомляє Reuters. «Вогонь із пістолета відкрив 15-річний хлопець», - поінформували представники місцевої влади та поліції. Інцидент, через який загинули двоє учнів, стався у



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Фото: Aaron P. Bernstein/Getty Images

Вогонь по школярах відкрив 15-річний хлопець

Вогнепальну зброю приніс до школи та відкрив вогонь з неї у старшій школі в штаті Кентуккі 15-річний хлопець, убивши принаймні двох старшокласників.

Про це повідомляє Reuters.

«Вогонь із пістолета відкрив 15-річний хлопець», - поінформували представники місцевої влади та поліції.

Інцидент, через який загинули двоє учнів, стався у вівторок у старшій школі в сільській місцевості на заході штату Кентуккі. Нападник поранив ще 17 людей та згодом був заарештований. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель п'яти осіб.

Стрілянина розпочалася незадовго до початку занять у старшій школі округу Маршалла в Бентоні. Це невелике сільськогосподарське містечко, розташоване приблизно в 210 км від столиці штату Теннессі, міста Нешвілл.

Правоохоронці не назвали можливих мотивів інциденту. Також невідомо, наскільки близько нападник знав жертв і в яких стосунках перебував з ними. Втім, за словами чиновників, є підстави вважати, що нападник діяв один. Йому вже пред'явлені звинувачення у вбивстві та спробі вбивства.

Напад у школі, де навчається близько 1150 студентів, став одним із останніх спалахів насильства з вогнепальною зброєю, яке впродовж минулих років стало регулярним явищем у школах та коледжах Сполучених Штатів Америки.

До слова, 19 січня в окупованому Росією Сімферополі учень гімназії імені Ушинського влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Внаслідок цього школяр поранив у ногу іншого учня.

Джерело: Укрінформ