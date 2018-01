В американській школі сталася стрілянина: є жертви

Нападника на школу у штаті Кентуккі вже затримали

В американському штаті Кентуккі невідомий влаштував стрілянину у школі, як мінімум п'ятеро учнів постраждали. Про це повідомляє телеканал WPSD.

Як інформує телеканал, інцидент стався у вівторок вранці, п'ять учнів постраждали. Стрілок затриманий, наразі причина нападу невідома.

Журналісти повідомляють про трьох постраждалих. На місці інциденту працюють поліцейські і співробітники швидкої допомоги.

Пізніше губернатор штату Метт Бевин повідомив про смерть одного з постраждалих. «Трагічна стрілянина в старшій школі округу Маршалл ... Стрілок затриманий, підтверджена інформація про одного загиблого, ще кілька людей отримали поранення», - написав він у своєму Twitter.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...