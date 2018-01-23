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    В американській школі сталася стрілянина: є жертви

    Нападника на школу у штаті Кентуккі вже затримали
    В американському штаті Кентуккі невідомий влаштував стрілянину у школі, як мінімум п'ятеро учнів постраждали. Про це повідомляє телеканал WPSD.  Як інформує телеканал, інцидент стався у вівторок вранці, п'ять учнів постраждали. Стрілок затриманий, наразі причина нападу невідома. Журналісти повідомляють про трьох постраждалих. На місці
    • Сьогодні, 17:37
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    На місці нападу в американській школі працюють лікарі
    На місці нападу в американській школі працюють лікарі

    Нападника на школу у штаті Кентуккі вже затримали

    В американському штаті Кентуккі невідомий влаштував стрілянину у школі, як мінімум п'ятеро учнів постраждали. Про це повідомляє телеканал WPSD. 

    Як інформує телеканал, інцидент стався у вівторок вранці, п'ять учнів постраждали. Стрілок затриманий, наразі причина нападу невідома.

    Журналісти повідомляють про трьох постраждалих. На місці інциденту працюють поліцейські і співробітники швидкої допомоги.

    Пізніше губернатор штату Метт Бевин повідомив про смерть одного з постраждалих. «Трагічна стрілянина в старшій школі округу Маршалл ... Стрілок затриманий, підтверджена інформація про одного загиблого, ще кілька людей отримали поранення», - написав він у своєму Twitter.

    Нагадаємо, 19 січня в окупованому Росією Сімферополі учень гімназії імені Ушинського влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Внаслідок цього школяр поранив у ногу іншого учня.

     

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