В окупованому Сімферополі учень влаштував стрілянину у гімназії

Внаслідок стрілянини школяр поранив у ногу іншого учня

В окупованому РФ Сімферополі учень гімназії імені Ушинського влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Внаслідок цього школяр поранив у ногу іншого учня. Про це повідомляє «Кримінформ» із посиланням на окупаційне «міністерство освіти, науки та молоді Криму». Після інциденту до гімназії приїхали медики та вилучили



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Один з учнів вистрілив в іншого з пневматичного пістолета і потрапив в ногу

Внаслідок стрілянини школяр поранив у ногу іншого учня

В окупованому РФ Сімферополі учень гімназії імені Ушинського влаштував стрілянину з пневматичного пістолета. Внаслідок цього школяр поранив у ногу іншого учня.

Про це повідомляє «Кримінформ» із посиланням на окупаційне «міністерство освіти, науки та молоді Криму».

Після інциденту до гімназії приїхали медики та вилучили кулю, яка застрягла під шкірою.

Згодом пораненого школяра відправили додому. Життю хлопчика нічого не загрожує.

Про мотиви стрільця не повідомляється.

Правоохоронці проводять перевірку зазначених фактів.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв у підприємця під час конфлікту при демонтажі МАФів у Печерському районі міста.

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