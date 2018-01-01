З'явилося відео останнього бою пілота збитого в Сирії Су-25

Пілот підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до повстанців

Telegram-канал Directorate 4 опублікував відеозапис, на якому, імовірно, показаний бій пілота збитого в Сирії російського Су-25 Романа Філіпова з терористами. На відео чутні слова: «Це вам за пацанів», а потім видно клуби диму. «Коммерсант» зазначає, що пілот підірвав гранату, щоб не потрапити в полон до бойовиків. За



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Пілот підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до повстанців

Telegram-канал Directorate 4 опублікував відеозапис, на якому, імовірно, показаний бій пілота збитого в Сирії російського Су-25 Романа Філіпова з терористами.

На відео чутні слова: «Це вам за пацанів», а потім видно клуби диму.

«Коммерсант» зазначає, що пілот підірвав гранату, щоб не потрапити в полон до бойовиків.

За даними видання, майор Роман Філіпов разом з іншим Су-25СМ патрулював провінцію Ідліб, а підбитий літак був уже після виконання завдання. Під час маневру на висоті близько 4 тисяч метрів в двигун літака потрапила ракета, випущена бойовиками.

Винищувач отримав значні пошкодження, але Філіпов, який, як зазначає газета, мав великий наліт на Су-25СМ, намагався утримати його в повітрі. Після відмови двигуна перестала працювати система управління, тому, за словами співрозмовників видання, льотчик катапультувався.

Йому вдалося приземлитися і знайти укриття, повідомивши про своє місцезнаходження базі на Хмейміме.

Пілот був озброєний пістолетом і ручною гранатою. За відомостями джерел «Коммерсанта», він встиг вбити двох бойовиків. Коли ситуація «стала безвихідною», майор Філіпов підірвав гранату, щоб не опинитися в полоні у терористів, пише газета.

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся при посадці. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Пізніше російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ повідомило, що пілот збитого у Сирії російського літака був колишнім українським льотчиком з Сімферополя.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011 року йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.