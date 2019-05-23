День добросусідства в Одесі відзначать флешмобом на Дерибасівській



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На Дерибасівській проведуть флешмоб на підтримку добросусідства та запропонують долучитися до проекту «Школа культури сусідства»

26 травня 2019 року на вул. Дерибасівській відбудеться акція-флешмоб у рамках проведення Дня добросусідства.

Початок – о 13:00.

Організатори заходу пропонують одеситам прийти цього дня в центр міста в домашніх халатах, капцях та піжамах, поспілкуватися, сидячи на дивані, а також разом помити шампунем бруківку Дерибасівської.

Флешмоб покликаний підкреслити важливість доброзичливих стосунків між сусідами, а також об’єднання заради спільних добрих справ.

Під час акції гостей ознайомлять з проектом «Школа культури сусідства». Організатори вже розпочали приймати заявки на участь у ньому від жителів одеських дворів, а також шкіл, музеїв, бібліотек.

Завдання проекту – допомогти ініціативним одеситам у благоустрої території, організації відкритого культурного простору у своїх дворах.

За результатами відбору, 10 учасників, які представлять найцікавіші проекти, отримають допомогу на їх реалізацію. Також найкращі проекти будуть презентовані на фестивалі одеських дворів до Дня міста у вересні цього року.