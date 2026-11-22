Енергетики відновлюють пошкоджені електромережі, від яких живляться Одеса та прилеглі населені пункти

Російські атаки серйозно пошкодили магістральні електромережі, від яких залежить живлення Одеси та прилеглих населених пунктів. Через руйнування мережі наразі не можуть передати споживачам стільки електроенергії, скільки їм потрібно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

«Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади працювали весь день 21 листопада та вночі. Повітряні тривоги й загроза повторних ударів змушують енергетиків переривати роботи. Уранці 22 листопада енергетики почали частково відновлювати живлення об’єктів критичної інфраструктури. Їхню стабільну роботу в компанії назвали першочерговим завданням.

Паралельно фахівці шукають технічні рішення, які дозволять поступово повернути світло іншим споживачам. В «Укренерго» наголосили, що через масштаб пошкоджень повне відновлення електропостачання потребуватиме часу. Ремонт мереж триває.

Нагадаємо, в ніч проти 20 листопада Росія масовано атакувала українську енергетику. Під ударом опинилися електростанції та підстанції, а на Одещині частина споживачів залишилася без світла. Через пошкодження енергомереж українські АЕС були змушені знизити потужність.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін повідомив найближчому оточенню про намір зруйнувати життя у великих українських містах. Серед них президент назвав Одесу, Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Херсон.