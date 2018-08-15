Денісова розповіла про проблеми, які знайшла у жіночій колонії на Одещині



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Головна претензія ув’язнених стосується доступу до води

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в рамках свого моніторингового візиту на Одещину відвідала жіночу Чорноморську виправну колонію №74, де знайшла ряд некритичних недоліків у питанні утримання в’язнів. Відповідне повідомлення вона опублікувала на Facebook.

«Я помітила незадовільний технічний стан емальованого посуду, в якому варять ув’язненим їжу - від каструль відкололася емаль та вже пішли тріщини. Ми домовилися, що цей посуд змінять при можливості», - розповіла вона.

Денісова також зауважила, що головна претензія ув’язнених стосується доступу до води.

«По-перше, в банному комплексі на 30 душових кабін є лише один кран регулювання температури води. Ситуація доходить до того, що одна з ув’язнених вимушена регулювати кран з температурою води для всіх інших. Друга проблема стосується відсутності кип’яченої води, щоб пити. Ми зупинилися на тому, що її кип’ятитимуть тричі на день днювальні. Керівництво колонії мене запевнило, що проблеми з водою вони вирішать», - йдеться у повідомленні.

У колонії є цех, де ув’язнені шиють військову форму для армії. Працюють вони за договором і отримують заробітну плату – у середньому 2400 гривень на місяць, які вони можуть витратити на себе, додала омбудсмен.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Лук’янівському СІЗО з бійцями розформованої роти «Торнадо» для перевірки обставин конфлікту, що стався біля установи 9 серпня.