До Одеси доставили літаком рекордну за два роки кількість поранених бійців



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Трьох військових одразу забрали в реанімацію

До Одеси 22 серпня повітряним спецрейсом доправили з Дніпра 24 поранених бійців - тяжких травм вони зазнали в останні два тижні, в різних районах Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляє ТСН.

Із критичного стану поранених вивели в Дніпровському військовому шпиталі - саме туди найближче везти бійців із тимчасово окупованих територій. Надалі лікуватися вони будуть у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону.

Лікарі кажуть: такої великої кількості поранених одночасно не доправляли вже майже два роки. Трьох військових одразу забрали в реанімацію.

Волонтери шпиталю повідомили, що знадобиться допомога небайдужих.

«Треба вже однозначно купляти титанові пластини. Основні поранення – це осколкові, мінно-вибухові травми, у кількох хлопців контузії. Два хлопчика, які в реанімації, у одного підрив на протитанковій міні, а у другого сколки пошкодили все тіло», - повідомив волонтер Одеського військового шпиталю Андрій Танцюра.