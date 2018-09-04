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    Керівника підприємства, яке реконструювало табір «Вікторія», піймали на привласненні півмільйона

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    Керівника підприємства, яке реконструювало табір «Вікторія», піймали на привласненні півмільйона

    В прокуратурі заявили, що директор підприємства безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт

    Керівник підприємства, яке займалося реконструкцією дитячого табору «Вікторія», підозрюється у привласненні майже півмільйона гривень з бюджету.

    Про це 4 вересня повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

    «У рамках кримінального провадження прокуратура спільно з поліцією повідомили про підозру директору субпідрядної організації, яка за договором виконувала роботи з реконструкції приміщень міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», - заявив прокурор Одещини Олег Жученко.

    За його словами, керівник товариства з обмеженою відповідальністю підозрюється у привласненні частини бюджетних коштів, отриманих від міської ради на виконання робіт, шляхом службового підроблення будівельної документації. 

    Зазначається, що директор підприємства безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що відобразив в актах приймання виконаних робіт.

    «Кожен акт підписано та засвідчено печаткою товариства з обмеженою відповідністю, на підставі яких в подальшому директор фірми заволодів бюджетними коштами у сумі понад 400 тис. грн», - заявили  в прокуратурі.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    Раніше повідомлялося, що директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

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