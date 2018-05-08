Директора табору «Вікторія» підозрюють у присвоєнні бюджетних коштів

Саркісяна та його заступника звинувачують у зловживанні службовим становищем

Директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику 8 травня повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це заявили у прес-службі прокуратури Одеської



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Петрос Саркісян

Саркісяна та його заступника звинувачують у зловживанні службовим становищем

Директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику 8 травня повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це заявили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Під час слідства встановлено, що двоє посадовців з січня по серпень 2017 року шляхом внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу щодо працевлаштування та відпрацьованих годин шести співробітників заволоділи коштами з місцевого бюджету.

«Фактично вказані співробітники до виконання обов’язків не приступали, а лише обліковувалися як працюючі на папері. Кошти знімалися з одного банкомату, розташованого на території Київського району м. Одеси», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що за висновками економічної експертизи, розмір шкоди, спричиненої незаконними діями посадовців, становить понад 120 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області, триває.

Нагадаємо, 3 травня Київський районний суд Одеси продовжив тримання в СІЗО екс-директору дитячого табору «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому під час пожежі в 2017 році загинули три дівчинки.