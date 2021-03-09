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    Коронавірус на Одещині: 63 нових випадки інфікування

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    Усього станом на 9 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 88 тисяч 674 мешканців регіону - Коронавірус на Одещині: 63 нових випадки інфікування
    Усього станом на 9 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 88 тисяч 674 мешканців регіону
    фото: з відкритих джерел

    З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 882 людини

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 63 мешканців Одеської області. З них одна дитина та двоє медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 9 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 88 тисяч 674 мешканців регіону. З них 4 тисячі 246 дітей та 2 тисячі 984 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 79 тисяч 882 людини. 1 тисяча 471 мешканець області, у якого підтвердили інфікування, помер.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 40088 (діти – 1726, медпрацівники – 1104);

    м. Б.-Дністровський – 1296 (діти – 39, медпрацівники – 69);

    м. Ізмаїл – 5288 (діти – 172, медпрацівники – 168);

    м. Чорноморськ – 4454 (діти – 369, медпрацівники – 54);

    м. Теплодар – 423 (діти – 17, медпрацівники – 14);

    м. Южний – 1949 (діти – 96, медпрацівники – 28);

    м. Балта – 808 (діти – 13, медпрацівники – 77);

    м. Подільськ – 780 (діти – 40, медпрацівники – 50).

    Нагадаємо, глава МОЗ Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

    Теги: Одещина коронавірус
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