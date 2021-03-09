Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні

Коронаавірус в Україні поки що не збирається вщухати

МОЗ констатує значне збільшення кількості хворих і госпіталізованих з коронавірусом

За минулий тиждень в Україні захворіли майже на 10 тисяч осіб більше, ніж позаминулого тижня, що говорить про початок третьої хвилі коронавірусу. Про це сьогодні на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«За минулий тиждень у нас в цілому захворіли 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, де було трохи більше, ніж 44 тисячі - тобто, майже на 10 тисяч більше хворих ми зафіксували за тиждень», - сказав Степанов.

Він додав, що схожа ситуація спостерігається і в світі.

«Ми можемо констатувати, що зараз, як і в усьому світі, почалася третя хвиля пандемії коронавірусу», - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що в країні продовжує також зростати кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

«Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебували 26 525 осіб», - заявив Степанов.

За його словами, МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань: за минулий тиждень методом ПЛР та швидкими тестами було зроблено 373,5 тис. тестів.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

Разом з тим кампанія з вакцинації в Україні рухається дуже повільно. Протягом 8 березня в Україні перше щеплення проти коронавірусу отримала ще 1 171 людина. Найбільше на Донеччині – там вкололи 294 дози вакцини.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.