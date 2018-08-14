МОЗ не рекомендує купатися в Затоці і Чорноморську



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Стали відомі результати лабораторного дослідження води за 2 - 9 серпня

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список з 164 українських пляжів, на яких зафіксовано понаднормове мікробне забруднення.

Так, в Одеській області медики не рекомендують купатися в центральному районі Затоки, на міському пляжі Чорноморська і пляжі бази відпочинку «Дружба» там же.

Центр громадського здоров'я МОЗ, що склав перелік, спирається на результати лабораторного дослідження води 2-9 серпня.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я оновив інтерактивну карту не рекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України та міста Київ. За даними досліджень, 92 проби річкової води не відповідають нормативам на мікробне забруднення.

Всього, за даними ЦГЗ, у поточному оздоровчому сезоні проводиться моніторинг якості води 197 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя.

Джерело: Думская