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    На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації

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    Акція на Банковій у Києві, 11 липня - На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації
    Акція на Банковій у Києві, 11 липня
    Фото: Олени Лебеденко

    Активісти з Одеси привезли до Києва лист і підписи громадських організацій проти призначення Андрейчикова

    Активісти із Одеси вранці в четвер, 11 липня, організували мітинг біля будівлі Адміністрації президента у Києві, протестуючи проти призначення главою держави очільником ОДА Андрія Андрейчикова.

    Про це повідомила у Facebook журналіст Зоя Казанжи.

    «Зараз під АП на Банковій. Одесити протестують проти призначення головою ОДА Андрейчикова. Привезли лист і підписи громадських організацій», - написала Казанжи.

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    На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації
    На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації
    На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації
    На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації
    Фото: Олени Лебеденко

    За словами активістів, Андрейчиков має зв’язки із лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим.

    Сам Андрейчиков, який володіє бізнесом у сфері торгівлі металобрухтом, заперечує це і каже, що з Марковим не знайомий.

    Що стосується соратників Маркова - колишнього керівника фракції «Батьківщини» в одеській міськраді Сергія Кушніра і бізнесмена Дмитра Черепа, засудженого за спробу проросійського заколоту, то з ними Андрейчикова, як він заявив, пов'язує тільки спільне захоплення полюванням.

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