На Банковій одесити протестують проти призначення Андрейчикова головою облдержадміністрації



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Акція на Банковій у Києві, 11 липня Фото: Олени Лебеденко

Активісти з Одеси привезли до Києва лист і підписи громадських організацій проти призначення Андрейчикова

Активісти із Одеси вранці в четвер, 11 липня, організували мітинг біля будівлі Адміністрації президента у Києві, протестуючи проти призначення главою держави очільником ОДА Андрія Андрейчикова.

Про це повідомила у Facebook журналіст Зоя Казанжи.

«Зараз під АП на Банковій. Одесити протестують проти призначення головою ОДА Андрейчикова. Привезли лист і підписи громадських організацій», - написала Казанжи.

За словами активістів, Андрейчиков має зв’язки із лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим.

Сам Андрейчиков, який володіє бізнесом у сфері торгівлі металобрухтом, заперечує це і каже, що з Марковим не знайомий.

Що стосується соратників Маркова - колишнього керівника фракції «Батьківщини» в одеській міськраді Сергія Кушніра і бізнесмена Дмитра Черепа, засудженого за спробу проросійського заколоту, то з ними Андрейчикова, як він заявив, пов'язує тільки спільне захоплення полюванням.