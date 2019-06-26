Біля Одеської облдержадміністрації протестують проти майбутнього керівника області



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Пікет під Одеською ОДА, 26 червня Фото: Думская

На посаду глави Одеської ОДА планують призначити Андрія Андрейчикова, який, за словами активістів, має зв’язки із лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим

Кілька десятків людей зібралися в середу, 26 червня, біля будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка в Одесі, протестуючи проти майбутнього призначення Андрія Андрейчикова главою ОДА.

Мітингувальники вигукують гасло «Ні «хлопчикові» Маркова!».

Сам Андрейчиков, який володіє бізнесом у сфері торгівлі металобрухтом, заявляє, що з одіозним лідером проросійської партії «Родина» Ігорем Марковим не знайомий, повідомляє «Думская».

Що стосується соратників Маркова - колишнього керівника фракції «Батьківщини» в одеській міськраді Сергія Кушніра і бізнесмена Дмитра Черепа, засудженого за спробу проросійського заколоту, то з ними Андрейчикова, як він заявив, пов'язує тільки спільне захоплення полюванням.

«Ми співзасновники в мисливському клубі «Мисливець-2007», моя частка в ньому 9%. Ніякого спільного бізнесу і справ з ними я ніколи не вів», - повідомив Андрейчиков журналістам.

Він додав, що вже формує свою команду, яку скоро представить громадськості.

Як відомо, 26 червня Кабінет міністрів України підтримав призначення на посаду восьми нових голів обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський.

Раніше віцепрем'єрміністр Павло Розенко оприлюднив список поданих від Офісу президента Володимира Зеленського кандидатур на голів восьми обласних державних адміністрацій.