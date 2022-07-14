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    Новини

    На Одещині рятувальники біля берега виявили міну

    На Одещині рятувальники біля берега виявили міну
    фото ілюстративне

    Міну викинуло до берега після шторму

    Після шторму До берега в Одеській області після шторму приплила ворожа морська міна. Фахівці підривної команди організовують її знешкодження. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «А після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи на одному з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега. Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження морської «мандрівниці», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що загроза ракетних ударів з моря, з повітря і з суходолу залишається високою. «Лінія узбережжя та прибережні води також містять небезпеку. Діяльність підозрілих осіб та поширення недостовірної інформації потребує негайного реагування й ретельної перевірки», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина рятувальники Україна окупація море #stoprussia міни
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    На Одещині рятувальники біля берега виявили міну