На Одещині рятувальники біля берега виявили міну

Міну викинуло до берега після шторму

Після шторму До берега в Одеській області після шторму приплила ворожа морська міна. Фахівці підривної команди організовують її знешкодження. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«А після шторму море продовжує приносити небезпечні сюрпризи на одному з пляжів Одещини виявлено морську міну, що дрейфує в кількох метрах від берега. Фахівці підривної команди Військово-Морських Сил ЗСУ організовують контрольоване знешкодження морської «мандрівниці», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загроза ракетних ударів з моря, з повітря і з суходолу залишається високою. «Лінія узбережжя та прибережні води також містять небезпеку. Діяльність підозрілих осіб та поширення недостовірної інформації потребує негайного реагування й ретельної перевірки», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.