Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 14 липня

З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей

Масованого ракетного обстрілу зазнав Миколаїв

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район. Ударили по Зеленодольській громаді – по селу Велика Костромка і самому Зеленодольську. У Великій Костромці без постраждалих. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Харків

Вчора ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає. Вночі в Основ’янському районі ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована трьох поверхова будівля, пошкоджено три вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає.

По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки.Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах. Вчора в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає. Протягом доби через обстріли госпіталізували двох поранених у Чугуївському районі.

Луганщина

За ніч на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, – два артобстріли, чотири мінометних та один з РСЗВ. Під Верхньокам’янським триває бій. Відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп. «уряд ЛНР» прийняв постанову, згідно з якою до робіт тимчасового характеру на нещодавно окупованих територіях допускаються пенсіонери, а також розпорядження про створення медзакладів: Лисичанська центральна багатопрофільна лікарня, Лисичанська міська психіатрічна лікарня, Лисичанська міська стоматологічна поліклініка, Кремінський онкологічний диспансер, Сєвєродонецька центральна міська багатопрофільна лікарня та інших.

Донеччина

Ракетні авіаудари – три у Костянтинівці, по два – у Нью-Йорку і Краматорську. Обстріляний Слов'янськ і Авдіїіка – пошкоджені важливі для області промислові об'єкти – «Зевс Кераміка» і Авдіївський коксохімічний завод. Вночі і зранку – прильоти по Краматорську: види зброї і можлива кількість жертв уточнюється. За добу по області – троє загиблих, п’ятеро поранених людей.

Миколаївщина

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється. Баштанський район: вночі – обстріли у м. Баштанка.

За попередньою інформацією – є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється. Вночі та зранку – обстріли у Широківській громаді. Влучання – переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження ліквідовано. Постраждалих немає. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

На території області тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення. З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей, на мінах підривається худоба, знищується вціліла раніше інфраструктура, горять поля з пшеницею та ліси.

Жителі громад, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями фіксують збільшення техніки та кількості військових РФ. У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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