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    На Одещині в райвідділі поліції знайшли труп

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    Мертвого чоловіка виявили в туалеті відділу поліції - На Одещині в райвідділі поліції знайшли труп
    Мертвого чоловіка виявили в туалеті відділу поліції
    Фото з відкритих джерел

    У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська перебував як заявник

    Сьогодні, 11 вересня, в місті Чорноморськ Одеської області у туалеті відділу поліції виявлено мертвого чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Тіло виявлено близько 3:00 в туалеті відділу поліції №2 Одеського районного управління №2 (місто Чорноморськ).

    Як зазначається, у відділі поліції 39-річний житель Чорноморська перебував у якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.

    Заявник попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його мертвим виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

    Для встановлення причини смерті тіло направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники Головної інспекції ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини смерті встановлюються.

    До слова, у Дніпрі за фактом вбивства однорічного хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження. Він помер у лікарні через те, що мати вирішила покінчити життя самогубством і вколола йому та собі сильнодіючі ліки.

    Теги: смерть поліція місто
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    На Одещині в райвідділі поліції знайшли труп