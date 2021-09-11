На Одещині в райвідділі поліції знайшли труп

У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська перебував як заявник

Сьогодні, 11 вересня, в місті Чорноморськ Одеської області у туалеті відділу поліції виявлено мертвого чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Тіло виявлено близько 3:00 в туалеті відділу поліції №2 Одеського районного управління №2 (місто Чорноморськ).

Як зазначається, у відділі поліції 39-річний житель Чорноморська перебував у якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.

Заявник попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його мертвим виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

Для встановлення причини смерті тіло направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники Головної інспекції ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини смерті встановлюються.

До слова, у Дніпрі за фактом вбивства однорічного хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження. Він помер у лікарні через те, що мати вирішила покінчити життя самогубством і вколола йому та собі сильнодіючі ліки.