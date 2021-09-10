У Дніпрі мати зробила смертельний укол однорічному сину

Жінка вирішила піти з життя, забравши сина із собою

У Дніпрі за фактом вбивства однорічного хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження. Він помер у лікарні через те, що мати вирішила покінчити життя самогубством і вколола йому та собі сильнодіючі ліки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

39-річна матір дитини вирішила звести рахунки з життям та вколола сильнодіючі ліки собі та своєму сину віком 1 рік 7 місяців.

До поліції про смерть дитини в результаті гострого отруєння лікарськими препаратами повідомили медики лікарні. За їхніми словами, до них доправили дитину з діагнозом гостре отруєння лікарськими препаратами.

«Як з’ясували правоохоронці, бабуся першою прийшла до квартири та побачила доньку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів та передсмертну записку. Вона одразу викликала швидку й намагалася реанімувати дитину. На жаль, у лікарні хлопчик помер. 39-річна жінка зараз перебуває в медичному закладі», – повідомили у поліції.

За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Нагадаємо, на Миколаївщині багатодітна матір сідає до в’язниці за вбивство новонародженої дитини. За матеріалами справи обвинувачена, бувши матір’ю п’яти дітей, приблизно у серпні 2020 року дізналася, що знову вагітна. Нікому не повідомивши про це, на початку травня 2021 року жінка народила здорову дівчинку у домашніх умовах. Пологи відбулися у ванній кімнаті. Одразу після народження обвинувачена загорнула немовля у рушник, поклала вниз обличчям у дитячу ванночку та накрила зверху купою одягу. У результаті цих дій дитина прожила менше ніж 10 хвилин і задихнулася.

Інша страшна історія сталася на Черкащині. Понівечений хлопчик з Черкас, якого могли катувати, помер у лікарні. 7-річний Андрій був госпіталізований з жахливими травмами та ушкодженнями. Дитина перебувала у термінальній комі.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Наразі вона знаходиться у СІЗО.