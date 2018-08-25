На Одещині відкрили пам'ятник захисникам донецького аеропорту



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Пам'ятник військовим у селищі Доброслав

Пам’ятник виготовлений у вигляді диспетчерської вежі

У селищі Доброслав Лиманського району Одеської області в День Незалежності відкрили пам’ятник захисникам донецького аеропорту у вигляді диспетчерської вежі летовища.

Про це повідомила селищна голова Доброслава Людмила Прокопечко у Facebook.

Пам’ятник розташований в Парку слави, його висота - 7,5 м. Вежу зробили з металу, вона має оптичну ілюзію - в залежності від кута зору українські солдати то з’являються, то зникають.

Авторами пам'ятника є скульптор Віталій Квак та майстер художньої ковки Освальдо Іскерго Фрага.

Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.