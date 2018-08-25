На Одещині відкрили пам'ятник захисникам донецького аеропорту
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Пам'ятник військовим у селищі Доброслав
Пам’ятник виготовлений у вигляді диспетчерської вежі
У селищі Доброслав Лиманського району Одеської області в День Незалежності відкрили пам’ятник захисникам донецького аеропорту у вигляді диспетчерської вежі летовища.
Про це повідомила селищна голова Доброслава Людмила Прокопечко у Facebook.
Пам’ятник розташований в Парку слави, його висота - 7,5 м. Вежу зробили з металу, вона має оптичну ілюзію - в залежності від кута зору українські солдати то з’являються, то зникають.
Авторами пам'ятника є скульптор Віталій Квак та майстер художньої ковки Освальдо Іскерго Фрага.
Нагадаємо, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси.