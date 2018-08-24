Майже дві тисячі людей створили живий вишиванковий ланцюг в Одесі
-
Розсилка
Гігантська сорочка (довжина від манжети до манжети - 3 м) була виконана в бессарабських мотивах
Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси
Як повідомляє портал УСІ, місцеві мешканці та гості Одеси вишикувалися від пам'ятника Дюку де Рішельє, на якого одягли гігантську розшиту орнаментом сорочку, через всі Потьомкінські сходи і також, тримаючись за руки, піднімалися вгору.
Зазначається, що Дюк був номером один у ланцюзі. До Дня Незалежності його одягнули в нову вишиванку з бязі.
Гігантська сорочка (довжина від манжети до манжети - 3 м) була виконана в бессарабських мотивах в жовто-блакитній кольоровій гамі.
Також на Потьомкінських сходах розгорнули гігантський прапор України.
Нагадаємо, сьогодні у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.
Як відомо,24 серпня Україна святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.