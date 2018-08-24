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    Майже дві тисячі людей створили живий вишиванковий ланцюг в Одесі

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    Живий ланцюг на Потьомкінських сходах - Майже дві тисячі людей створили живий вишиванковий ланцюг в Одесі
    Фото: УСІ
    Живий ланцюг на Потьомкінських сходах

    Гігантська сорочка (довжина від манжети до манжети - 3 м) була виконана в бессарабських мотивах

    Сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України близько двох тисяч людей у вишиванках створили живий ланцюг на Потьомкінських сходах у середмісті Одеси

    Як повідомляє портал УСІ, місцеві мешканці та гості Одеси вишикувалися від пам'ятника Дюку де Рішельє, на якого одягли гігантську розшиту орнаментом сорочку, через всі Потьомкінські сходи і також, тримаючись за руки, піднімалися вгору.

    Зазначається, що Дюк був номером один у ланцюзі. До Дня Незалежності його одягнули в нову вишиванку з бязі.

    Гігантська сорочка (довжина від манжети до манжети - 3 м) була виконана в бессарабських мотивах в жовто-блакитній кольоровій гамі.

    Також на Потьомкінських сходах розгорнули гігантський прапор України.

    Нагадаємо, сьогодні у столиці пройшов масштабний забіг у вишиванках.

    Як відомо,24 серпня  Україна святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

    Дивіться також: «Слава Україні». Фоторепортаж з наймасштабнішого параду в історії України
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