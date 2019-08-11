На Одещині вже погодинно подають воду: подорожчання електроенергії та великі борги населення



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Основні причини - скасування пільгового «нічного» тарифу на електроенергію, багато жителів отримали гроші за субсидії, але не розрахувалася за воду

Водопостачання мешканців Ананьїва Одеської області відтепер здійснюється лише десять годин на добу - з 6 до 10:00 і з 18 до 24:00.

Як повідомив начальник КП «Ананьїв-водоканал» Юрій Монолатий, підприємство пішло на такий крок у зв'язку з фінансовими проблемами, які викликані низкою причин.

«У січні 2019 року уряд скасував пільговий« нічний »тариф на електроенергію. Завдяки цьому тарифу ми робили забір води в ємності в нічний час. Скасування привело до різкого зростання витрат на електроенергію. Крім того, велика частина жителів отримала гроші за субсидіями на комунальні послуги, але не розрахувалася за спожиту воду. Частина жителів міста свідомо не платить на воду, незважаючи на попередження, деякі накопичили борги по кілька тисяч гривень», - зазначив керівник.

Він додав, що ситуацію погіршила сильна літня спека, яка привела до різкого збільшення споживання води, частина якої йде на несанкціонований полив городів

Що стосується найбільш злісних боржників, то їх будуть відключати від мережі.

Нагадаємо, Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» допускає, що вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств.

Джерело: Думская