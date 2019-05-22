Одеситам повідомили, де можна буде отримати світловідбиваючі стікери для двоколісного транспорту



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В Одесі в рамках Всеукраїнської кампанії «100 пунктів безпеки» учасникам дорожнього руху будуть роздані «Комплекти безпеки громадян»

25 травня 2019 року об 11:00 у центральному міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбудеться акція із роздачі населенню «Комплектів безпеки громадян».

Захід проводиться в рамках Всеукраїнської кампанії з протидії ДТП за участю пішоходів «100 пунктів безпеки».

Під час акції учасникам будуть роздані світлоповертаючі стікери (наліпки) для двоколісних немоторних та електромоторних транспортних засобів.

До участі в акції запрошуються: водії двоколісних транспортних засобів, учні шкіл та вихованці дитячих садочків, що користуються двоколісними транспортними засобами, особи з інвалідністю, що пересуваються на візках, батьки, що переміщуються містом з дитячими візочками.

Захід реалізується за підтримки Патрульної поліції, представників освіти та громадських активістів.

Встановлення світловідбиваючих елементів на двоколісному транспорті та інфраструктурі міста - одна з ефективних світових практик протидії дитячій і молодіжній смертності у ДТП.

Цей захід проводиться напередодні шкільних канікул, що сприятиме підготовці дітей, які користуються двоколісними транспортними засобами, до безпечного пересування містом під час канікул та попередженню небезпек на дорозі.

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Кампанія «100 пунктів безпеки» ініційована Національною програмою з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge» і діє у 20 містах України. Це вже 3-й етап кампанії «100 пунктів безпеки», який передбачає роздачу серед молоді 60-ти тис. світлоповертаючих стікерів (наліпок) для двоколісних немоторних та електромоторних транспортних засобів у 20 містах України.