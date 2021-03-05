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    Одещина ризикує потрапити у червону зону карантину

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    Якщо на початку лютого госпіталізували 20% людей з вірусом, то сьогодні цей показник зріс до 40% - Одещина ризикує потрапити у червону зону карантину
    Якщо на початку лютого госпіталізували 20% людей з вірусом, то сьогодні цей показник зріс до 40%
    фото: з відкритих джерел

    Експерти відзначають, що на Covid-19 стали частіше хворіти діти у віці від 5 до 14 років

    Через високі темпи зростання захворюваності коронавірусів Одеська область ризикує потрапити в червону зону карантину вже в кінці березня – початку квітня цього року.

    Про це розповів заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Дементьєв, повідомляє Думська.

    За його словами, за останній тиждень добовий зростання захворюваності в регіоні склав 31%. Якщо на початку лютого госпіталізували 20% людей з вірусом, то сьогодні цей показник зріс до 40%.

    «Це говорить про те, що епідемічний процес в Одеській області активізувався. Сьогодні в Україні діють чотири червоні зони. Одеса знаходиться в жовтій. Але з урахуванням динаміки епідпроцесу у нас є великі шанси в кінці березня потрапити в червону зону », – зазначив Сергій Дементьєв.

    За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталії Одарій-Захарьевої, тільки за останній день в області зафіксовано 372 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Серед захворілих 19 дітей і 18 медичних працівників. За добу зафіксовано три летальні випадки і 97 видужань. Найбільше число підтверджених випадків захворювання було підтверджено в Одесі – 192 людини.

    Експерти відзначають, що на Covid-19 стали частіше хворіти діти у віці від 5 до 14 років і все частіше хвороба протікає в середній і важкій формах. У зв'язку з цим в обласній департамент освіти буде направлено пропозицію щодо посилення карантинних заходів в шкільних установах.

    З початку пандемії на коронавірус в Одеській області захворіло 87 тисяч 582 людини, з яких 4207 дітей і 2960 медичних працівників. Благополучно вилікувалися від коронавирусной інфекції 79664 людини, померли 1463 людини.

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    Теги: діти Одещина карантин коронавірус
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