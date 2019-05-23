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    Одеських школярів запрошують спробувати себе в різних професіях і зробити вибір

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    Одеських школярів запрошують спробувати себе в різних професіях і зробити вибір

    Одеський міський центр зайнятості запрошує школярів ознайомитися з професіями, пройти тестування, отримати консультації фахівців

    28 травня 2019 року з 11:00 до 13:00, напередодні Дня захисту дітей, Одеський міський центр зайнятості запрошує школярів взяти участь у цікавому інтерактивному проекті «Містечко майстрів».

    Захід пройде в парку ім. Горького (вул. Генерала Петрова, 17) за підтримки департаменту освіти і науки Одеської міськради.

    До участі в проекті запрошено понад 20 навчальних закладів різних рівнів акредитації (ліцеї, коледжі, професійно-технічні заклади та заклади вищої освіти), а також одеські компанії сфери обслуговування, відпочинку, торгівлі, ІТ з майстер-класами.
    Одеський центр професійно-технічної освіти презентує різні професії.

    Школярі зможуть пройти тестування, щоб визначити свої професійні здібності, отримати рекомендації і консультації фахівців служби зайнятості.

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