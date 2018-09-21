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    На одеський зоопарк чекає масштабна реконструкція

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    На одеський зоопарк чекає масштабна реконструкція

    Ремонтні роботи розпочнуться в 2019 році

    На нараді в мерії обговорили питання проведення капітального ремонту в одеському зоопарку.

    Реконструкція буде проходити поетапно.

    Для забезпечення повноцінного електропостачання зоопарку необхідно підключити встановлену на його території трансформаторну підстанцію до мереж зовнішнього електропостачання. Також повинен бути побудований новий кормоблок.

    Спроектують і облаштують вхід у звіринець з боку Преображенського парку.

    Раніше вже були обладнані нові клітки для тигрів, ведмежатники і вольєр для гієн.

    Джерело: odessitua.com

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