На одеський зоопарк чекає масштабна реконструкція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні роботи розпочнуться в 2019 році

На нараді в мерії обговорили питання проведення капітального ремонту в одеському зоопарку.

Реконструкція буде проходити поетапно.

Для забезпечення повноцінного електропостачання зоопарку необхідно підключити встановлену на його території трансформаторну підстанцію до мереж зовнішнього електропостачання. Також повинен бути побудований новий кормоблок.

Спроектують і облаштують вхід у звіринець з боку Преображенського парку.

Раніше вже були обладнані нові клітки для тигрів, ведмежатники і вольєр для гієн.

Джерело: odessitua.com