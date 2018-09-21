На одеський зоопарк чекає масштабна реконструкція
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Ремонтні роботи розпочнуться в 2019 році
На нараді в мерії обговорили питання проведення капітального ремонту в одеському зоопарку.
Реконструкція буде проходити поетапно.
Для забезпечення повноцінного електропостачання зоопарку необхідно підключити встановлену на його території трансформаторну підстанцію до мереж зовнішнього електропостачання. Також повинен бути побудований новий кормоблок.
Спроектують і облаштують вхід у звіринець з боку Преображенського парку.
Раніше вже були обладнані нові клітки для тигрів, ведмежатники і вольєр для гієн.
Джерело: odessitua.com