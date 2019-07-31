Одеський зоопарк запрошує на День тигра



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До Міжнародного Дня тигра в Одеському зоопарку відбудеться екосвято, присвячене рідкісним смугастим хижакам

3 серпня 2019 року об 11:00 одеситів і гостей міста запрошують до зоопарку на День тигра. Екологічне свято, присвячене дивовижним хижим кішкам, ще раз нагадає про важливість захисту і збереження чисельності цих тварин.

Гості дізнаються безліч дивовижних фактів про життя хижаків і познайомляться із смугастими мешканцями Одеського зоопарку.

Найменших відвідувачів цього дня чекають веселі ігри, конкурси та вікторини в компанії забавних аніматорів - Тигра, Лева і Леопарда.

На завершення розважальної програми організатори запросять усіх гостей на показове годування винуватців торжества - амурських тигрів Тайгера і Наталі.