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    Одеський зоопарк запрошує на День тигра

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    Одеський зоопарк запрошує на День тигра

    До Міжнародного Дня тигра в Одеському зоопарку відбудеться екосвято, присвячене рідкісним смугастим хижакам

    3 серпня 2019 року об 11:00 одеситів і гостей міста запрошують до зоопарку на День тигра. Екологічне свято, присвячене дивовижним хижим кішкам, ще раз нагадає про важливість захисту і збереження чисельності цих тварин.
     
    Гості дізнаються безліч дивовижних фактів про життя хижаків і познайомляться із смугастими мешканцями Одеського зоопарку.
     
    Найменших відвідувачів цього дня чекають веселі ігри, конкурси та вікторини в компанії забавних аніматорів - Тигра, Лева і Леопарда.
     
    На завершення розважальної програми організатори запросять усіх гостей на показове годування винуватців торжества - амурських тигрів Тайгера і Наталі.
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