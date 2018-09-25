Поліція оточила одеську лікарню, де ховається підозрюваний у замаху на Михайлика
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Журналіст повідомив, що у підозрюваного в нападі на Михайлика два прізвища
Підрозділи поліції оточили лікарню в Одесі, де перебуває підозрюваний у замаху на активіста Олега Михайлика Торніке Герасін.
Про це у вівторок повідомляє «Радіо Свобода».
У виданні зазначають, що під час появи додаткових підрозділів силовиків сталася штовханина між ними й представниками грузинської громади Одеси, які були на території медустанови.
«Частково від дій силовиків постраждали і журналісти», - повідомили у ЗМІ.
Також повідомляється, що спецпідрозділи поліції з’явилися на території лікарні тоді, коли представники грузинської громади почали обурюватися через чутки про наміри перевезти до СІЗО Герасіна.
В коментарі виданню дружина Герасіна розповіла, що всі троє підозрюваних знайомі між собою. Так, один із затриманих брат Герасіна.
Журналіст видання у Facebook повідомив, що у підозрюваного в нападі на Михайлика два прізвища.
Так у 2016 році він був Нагладзе, а у 2017 став Герасін.
Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.