Стали відомі подробиці щодо затримання підозрюваних у нападі на Михайлика



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Одеський активіст Олег Михайлик

Запобіжний захід має обирати Приморський суд Одеси

У справі про напад на голову одеського осередку партії «Сила людей», активіста Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Усі затримані — грузинської національності.

Про це повідомляє Громадське.

В одного із затриманих нібито знайшли зброю, з якої поранили Михайлика. Наразі він перебуває у лікарні — чоловік має 1-шу групу інвалідності.

До лікарні прибули друзі підозрюваного та поліція. Його намагаються перевезти до Приморського відділу поліції. Також до лікарні прибув консул Грузії та представники грузинської громади.

За словами друзів чоловіка, вони намагаються не допустити його перевезення до відділу поліції, оскільки вважають, що «зброю їхньому знайомому підкинули».

«Його не можна переміщувати, у райвідділі немає умов. Як він пересуватиметься? Йому треба дві-три людини, щоб допомагали. Він самостійно не може пересуватися», — сказав чоловік, який представився знайомим підозрюваного.

Інші двоє затриманих, за попередньою інформацією, перебувають у Приморського відділу поліції.

Адвокатка двох затриманих зазначила, що їм ще не повідомили про підозру. Запобіжний захід має обирати Приморський суд.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.