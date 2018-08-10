П’яна водійка врізалася в Одесі в дерево



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час оформлення ДТП жінка-водій поводилася агресивно

В Одесі водій автомобіля Nissan, не впоравшись з керуванням, врізався в дерево. ДТП сталося 9 серпня вранці на вулиці Маршала Малиновського. Ніхто не постраждав.

Під час оформлення ДТП жінка-водій поводилася вкрай агресивно, намагалася спровокувати бійку, не виконувала законних вимог співробітників поліції. При перевірці на стан сп'яніння, алкотестер підтвердив, що жінка перебуває в стані алкогольного сп'яніння - 1,48 промілле.

В результаті 32-річна правопорушниця понесе покарання за кількома статтями КУпАП: за злісну непокору працівнику поліції, за керування транспортним засобом в стані сп'яніння і за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. Її автомобіль евакуйований на штрафмайданчик.

Нагадаємо, у травні у Рівному поліцейські склали протокол на суддю, що кермувала п’яною.