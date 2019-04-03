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    Регбісти з Одеської області завоювали Кубок Кишинева

    • Розсилка
    Регбісти з Одеської області завоювали Кубок Кишинева

    Змагання проходили у три тури

    Команда регбістів «Кредо-63» з Одеської області виборола Кубок Кишинева у товариському турнірі в Молдові.

    Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації.

    «Змагання проходили у три тури. Кожна гра закінчувалася на користь спортсменів з Одеської області, а в останньому турі наші регбісти розгромили суперників з рахунком 57:0. Зігравши у товариському турнірі спортсмени перевірили свої сили перед стартом української Суперліги», — зазначила начальник управління фізичної культури і спорту ОДА Валентина Кольчак.

    Нагадаємо, раніше спортсменки з Одеської області вибороли три медалі на чемпіонаті Європи з карате в Іспанії.

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