Спортсменки з Одеської області стали чемпіонками Європи з карате



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Дівчата продемонстрували чудову підготовку

Спортсменки з Одеської області вибороли три медалі на чемпіонаті Європи з карате. Змагання пройшли в місті Гвадалахара (Іспанія). У чемпіонаті взяли участь спортсмени з понад 25 країн світу.

«Каратистки з Одеської області Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлюга у складі збірної України стали чемпіонками Європи в командному куміте. Дівчата продемонстрували чудову підготовку та принесли необхідні бали у командній боротьбі. Окрім того, Аніта Серьогіна виборола також «бронзу» в особистому куміте», — зазначила начальник управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак.

Нагадаємо, наприкінці березня спортсмени з Одеської області завоювали двадцять медалей на Зимовому чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів.